Pipelines: Maxime Bernier affirme que c’est Ottawa seul qui décidera

MONTRÉAL — Balayant du revers de la main ce qu’il qualifie d’«hystérie climatique», le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, avertit que s’il est élu c’est Ottawa et Ottawa seul qui décidera en définitive de la construction ou non de pipelines.

Invoquant la compétence fédérale dans les cas d’infrastructures nationales, M. Bernier se dit tout à fait prêt à laisser les provinces mener leurs consultations, notamment sur le plan environnemental puisqu’il s’agit là d’une compétence partagée, mais qu’une fois les consultations terminées, la décision finale reviendra au fédéral.

De passage à Montréal, vendredi, Maxime Bernier a fait peu de cas du manque d’acceptabilité sociale des pipelines au Québec tel qu’invoqué par le premier ministre François Legault pour justifier son opposition. Le chef populiste a soutenu qu’après la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013, les Québécois savent, selon lui, que le transport de gaz et de pétrole par pipeline est plus sûr que par rail.

Maxime Bernier, qui appuie la construction de pipelines, dit être le seul chef de parti prêt à prendre ses responsabilités même si cela implique de déplaire aux politiciens provinciaux ou aux Premières nations.

Quant aux changements climatiques, Maxime Bernier persiste et signe affirmant qu’il «ne croit pas à l’hystérie et à l’urgence climatiques» véhiculées par ce qu’il appelle «de supposés experts». Selon lui, le climat «est quelque chose qui change tout le temps» et que c’est normal. Plus encore, il s’appuie sur le fait que le Canada était sous la glace, il y a 12 000 ans, pour affirmer que «grâce aux changements climatiques, le Canada est ce qu’il est» aujourd’hui.

Il n’est pas question pour lui et son parti de se soucier des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à la conférence de Paris et il invite les citoyens pour qui ces questions sont importantes, de se tourner vers leurs gouvernements provinciaux qui sont libres de se doter de politiques de lutte contre les changements climatiques.

Affirmant du même souffle que l’environnement est important pour lui, le chef du Parti populaire a résumé sa politique en telle matière à un effort de dépollution des lacs et rivières afin que les Canadiens puissent y pêcher et s’y baigner.

Maxime Bernier était à Montréal pour présenter 31 candidats qui représenteront sa formation dans le sud-ouest du Québec. De ce nombre, seulement quatre sont des femmes et deux sont issus de minorités visibles.

Le chef du nouveau parti a également repris certains de ses thèmes de prédilection, notamment ses promesses de réduire les seuils d’immigration, de cesser de contribuer au développement international et de limiter le rôle international du Canada à l’aide en cas de catastrophe et d’éliminer la gestion de l’offre en agriculture. Il propose également d’abolir de Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et de déréglementer toute l’industrie des communications, de mettre un terme au financement des médias et de cesser de financer la Société Radio-Canada et obliger celle-ci à se financer elle-même auprès de l’auditoire.