Piscines, arénas, gym, plages et matchs d’équipe autorisés dès lundi

QUÉBEC — Le déconfinement des sports se poursuit. Québec autorise les piscines, les arénas et les centres de conditionnement physique, les plages publiques et privées à rouvrir à compter de lundi et précise que les matchs de sports d’équipe pourront également reprendre à cette date.

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, et le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, en ont fait l’annonce lors d’un point de presse mercredi matin à Québec.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du déconfinement du domaine sportif et des activités physiques entamé par les autorités de santé publique il y a quelques semaines.

Le golf et le tennis ont fait partie du premier groupe d’activités qui ont reçu le feu vert du gouvernement du Québec, à la mi-mai.

Du côté des sports d’équipe extérieurs, comme le baseball et le soccer, ils ont été autorisés à reprendre les entraînements dès le 8 juin et les matchs devraient pouvoir faire de même d’ici la fin du mois.