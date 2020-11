Plaidoiries finales au procès de Matthew Raymond, accusé d’un quadruple meurtre au NB

FREDERICTON — L’avocat de Matthew Raymond a plaidé lundi que l’accusé ne devrait pas être tenu criminellement responsable du meurtre de quatre personnes, parce que son client croyait vraiment être la cible de démons au moment de la tuerie.

Lors des plaidoiries finales, lundi, l’avocat principal de la défense, Nathan Gorham, a déclaré aux jurés que la fusillade du 10 août 2018 était une «tragédie indicible» qui avait coûté la vie à quatre innocents. Mais il a plaidé que M. Raymond ne comprenait pas alors l’impact de ses actes et qu’il était incapable de juger que ses gestes étaient mauvais.

Matthew Raymond, âgé de 50 ans, est accusé du meurtre au premier degré de Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright, ainsi que des policiers municipaux de Fredericton Robb Costello et Sara Burns. La défense ne conteste pas que M. Raymond soit l’auteur de la fusillade.

Me Gorham a présenté au jury des témoignages, des saisies d’écran de l’ordinateur de M. Raymond et des écrits de l’accusé qui illustrent, selon lui, comment ses «croyances fixes et fausses» l’ont conduit dans un monde délirant de démons, de diables et de serpents.

Dans ses plaidoiries finales, la Couronne soutiendra au contraire que M. Raymond comprenait la nature de ses gestes et qu’il ne devrait donc pas être reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux au moment des faits.