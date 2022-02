Plainte de la FIQ contre un arrêté:le Tribunal veut entendre l’entièreté des demandes

MONTRÉAL — Le Tribunal administratif du travail a bel et bien l’intention d’entendre l’entièreté des plaintes de la FIQ et d’autres syndicats représentant des infirmières contre Québec, dans le dossier d’un des arrêtés ministériels liés à la pandémie de la COVID-19.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et d’autres syndicats avaient annoncé, en novembre dernier, qu’ils déposaient des plaintes contre le gouvernement du Québec, à cause de l’arrêté ministériel 071 qui prévoit des primes pour les infirmières et des conditions au versement de ces primes.

L’arrêté ministériel venait donc modifier sensiblement les conditions de travail des infirmières, sans que cela ait été négocié avec les syndicats — d’où les plaintes d’entrave aux activités syndicales et de négociation de mauvaise foi déposées par la FIQ.

La FIQ s’en prend aussi à des propos tenus par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lorsqu’il avait déploré l’attitude des syndicats représentant des infirmières face aux primes, en conférence de presse.

Or, avant même que la cause soit entendue, Québec a invité le Tribunal à entendre une demande de rejet sommaire des plaintes.

Et le Tribunal a refusé de scinder l’instance; il compte bien «procéder sur l’ensemble et l’entièreté des demandes», a-t-il indiqué aux parties.