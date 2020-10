Plan d’aide gouvernementale: les restaurateurs du Québec se disent soulagés

MONTRÉAL — David Lefebvre, vice-président de Restaurants Canada, se réjouit du plan d’aide gouvernemental pour soutenir les restaurants et les bars du Québec annoncé jeudi en point de presse. Il atteste que son enthousiasme est aussi partagé par ses membres qui réclamaient un soutien financier pour couvrir les frais fixes comme le loyer et les frais d’associations pendant la période de fermeture des restaurants en zone rouge.

«On est très content pour deux raisons: le programme a été mis en place rapidement, soit moins de 72 heures après l’annonce de la fermeture des restaurants et moins de 24 heures après la fermeture des restos en zone rouge; on est aussi content que ça s’applique à l’ensemble des restos et des bars.»

Il qualifie ce programme provincial de «plus généreux au Canada pour l’instant». Ce programme comprend des prêts remboursables jusqu’à 80 % (prêt pardonnable) ou jusqu’à un maximum de 15 000 $. Il se dit satisfait du désir du gouvernement de travailler avec les restaurateurs sur ce dossier.

Même son de cloche du côté de l’Association des restaurateurs du Québec. En entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne, François Meunier semble soulagé. «C’est pas un programme qui est parfait, il y a certainement des besoins qui vont être oubliés, mais c’est de l’aide qui est finalement bienvenue pour les établissements qui doivent fermer leur porte aujourd’hui», souligne-t-il.

«Ça va nous maintenir en vie et ça va nous permettre de garder la tête hors de l’eau», dit-il, qualifiant également l’offre du premier ministre François Legault de «généreuse». Il veut toutefois rappeler que les prochains mois s’annoncent difficiles. «On peut oublier la période des fêtes», dit-il, ajoutant souhaiter la réouverture des restaurants dès que possible.

– Ce reportage a été préparé dans le cadre du programme de Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.