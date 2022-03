PLC: une entente de maintien au pouvoir jusqu’en 2025 aurait été conclue avec le NPD

OTTAWA — Des sources affirment que le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont conclu une entente prévoyant que le gouvernement libéral minoritaire pourrait rester en poste jusqu’en 2025, quatre ans après avoir été élu l’automne dernier.

Le réseau CBC et le Globe and Mail signalent que les parlementaires du NPD devront toutefois approuver la conclusion de l’accord en vertu duquel les libéraux au pouvoir légiféreraient sur des assurances collectives pour les médicaments et les soins dentaires, deux des priorités législatives du NPD.

Le premier ministre Justin Trudeau doit tenir une conférence de presse mardi à 9h00, à Ottawa. Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, doit en faire autant à 10h30.

La Presse Canadienne a appris que le caucus libéral s’est réuni lundi soir, mais n’a pu obtenir la confirmation que le premier ministre a d’abord eu une rencontre qui n’avait pas été annoncée avec des membres de son cabinet.

En réponse à la rumeur d’entente entre les libéraux et les néodémocrates, la leader par intérim du Parti conservateur (PCC), Candice Bergen, a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait d’une coalition.

Ce genre d’entente entre le parti au pouvoir et l’un des partis d’opposition a été conclu en Colombie-Britannique en 2017 entre le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert. Il signifie habituellement que le parti d’opposition s’engage à appuyer le gouvernement lors de la tenue de votes de confiance, entre autres.