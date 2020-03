Plongeon du pétrole: la chef de l’opposition de l’Alberta veut un nouveau budget

La chef de l’opposition de l’Alberta estime que le premier ministre Jason Kenney devrait retirer son budget et en présenter un nouveau qui tient compte du plongeon des prix du pétrole et des revenus dont celui-ci privera le gouvernement.

Rachel Notley affirme que la faiblesse des prix devrait faire passer le déficit prévu de la province pour 2020-2021 de 6,8 milliards $ à près de 11 milliards $, selon des calculs qu’elle qualifie de conservateurs.

Elle affirme que M. Kenney a rendu l’Alberta vulnérable en réduisant l’impôt sur le revenu des sociétés l’an dernier et en utilisant des projections de revenus pétroliers extrêmement optimistes dans son budget présenté il y a près de deux semaines.

Mme Notley a également affirmé que M. Kenney avait eu tort lorsque son gouvernement a démantelé, l’automne dernier, des mesures incitatives fiscales conçues pour attirer des entreprises plus diversifiées, y compris des entreprises de haute technologie, en Alberta.

La chef de l’opposition a affirmé qu’il était temps de mettre de côté la politique partisane et de convoquer un comité bipartite pour trouver un moyen de surmonter la crise des prix du pétrole.

Le premier ministre devait tenir une conférence de presse à Calgary plus tard dans la journée.

Déjà touchée par une baisse de la demande attribuable à l’éclosion du nouveau coronavirus, l’économie albertaine, fortement dépendante à l’industrie pétrolière, devrait subir un nouveau coup avec le plongeon des cours mondiaux de l’or noir.

La baisse des prix du pétrole s’est accélérée en raison d’une guerre de prix entre l’Arabie saoudite et la Russie.

Le prix du baril de pétrole brut West Texas Intermediate — le cours de référence aux États-Unis — est tombé lundi à 31,13 $ US, en baisse de plus de 10,16 $ depuis la clôture de vendredi. À ce niveau, il est inférieur au prix moyen du baril de 58 $ US prévu dans le budget de l’Alberta.

Chaque baisse de 1 $ du prix représente une baisse d’environ 200 millions $ du résultat net de l’Alberta.

Dimanche, la ministre de l’Énergie de l’Alberta, Sonya Savage, a indiqué sur le réseau social Twitter qu’elle observait la situation, mais a noté que l’industrie de l’énergie avait réduit ses coûts et amélioré son efficacité au fil des ans.

Le premier ministre de la province, Jason Kenney, a également affirmé la semaine dernière que sa promesse de mettre fin au déficit d’ici 2023 pourrait ne pas se concrétiser.

Son parti a remporté les élections d’avril dernier sur une promesse de se concentrer sur la revitalisation du pétrole et du gaz naturel tout en éliminant une série de déficits de plusieurs milliards de dollars.