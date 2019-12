PLQ: décès de l’ex-conseiller municipal et député de Roberval Robert Lamontagne

SAINT-FÉLICIEN, Qc — Un ancien député du Parti libéral du Québec (PLQ), Robert Lamontagne, est décédé vendredi dernier à l’âge de 86 ans à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean.

Ses proches recevront les condoléances dans un complexe funéraire de Saint-Félicien jeudi prochain. Les funérailles auront lieu le lendemain à 10h30 en l’église de Saint-Félicien.

Robert Lamontagne, diplômé de l’Université Laval et admis à la pratique du notariat en 1956, a été élu député libéral du comté Roberval en 1970 et a été réélu en 1973 et en 1976.

Il a été vice-président de l’Assemblée nationale de mars 1973 à décembre 1976. Il a aussi été whip de l’opposition officielle de décembre 1976 à mars 1981.

Avant de faire de la politique provinciale, M. Lamontagne a été conseiller municipal à Chibougamau pendant plusieurs années.

Il a été courtier en valeurs mobilières à Saint-Félicien de 1981 à 2005; on l’a aussi connu en tant que président du conseil d’administration du Zoo sauvage de Saint-Félicien de 1986 à 1998 et de 2004 à 2006. Il a aussi été président des Régates de Saint-Félicien.

Robert Lamontagne, qui était veuf, laisse dans le deuil ses deux fils et six petits-enfants. Il avait été précédé dans la mort par un autre fils.