PLQ: l’ex-ministre Pierre Moreau annonce lundi qu’il ne briguera pas la direction

MONTRÉAL — L’ancien ministre Pierre Moreau annonce qu’il ne sera pas candidat à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ).

Dans un message transmis lundi sur les réseaux sociaux, M. Moreau affirme que de nombreux militants, d’anciens collègues et collaborateurs l’ont encouragé à présenter sa candidature, même s’il a exprimé à plusieurs reprises qu’il n’entretenait pas de réflexion à ce sujet. Il se dit néanmoins honoré d’avoir reçu de tels encouragements qui sont, dit-il, des marques de confiance à son égard.

Il assure qu’il demeurera un membre actif du PLQ.

Pierre Moreau, qui aura 65 ans le mois prochain, a été élu député libéral dans Marguerite-D’Youville en 2003, lorsque le PLQ a pris le pouvoir. Il a d’abord été adjoint parlementaire avant d’être nommé leader parlementaire adjoint du gouvernement en 2005. Il a été défait aux élections de 2007.

Il a été élu député libéral dans Châteauguay en 2008 et a été réélu en 2012 et en 2014. Au cours de cette période, il a été whip en chef du gouvernement et a notamment été ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information, des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie, des Affaires municipales, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, président du Conseil du trésor et ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Il a été défait aux élections de 2018.

Le Parti libéral est à la recherche d’un chef depuis la démission de Dominique Anglade dans la foulée des élections du 3 octobre dernier. Le PLQ a fait élire 21 députés, mais a terminé quatrième dans le pourcentage des suffrages recueillis, avec 14,37 % du vote.