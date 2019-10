Pluie abondante et vents forts au Québec et dans les Maritimes dès mercredi soir

MONTRÉAL — Une intense dépression météorologique qui longe la côte de l’océan Atlantique vers le nord apportera à compter de mercredi soir de la pluie abondante et des vents forts, d’abord dans le sud du Québec et ensuite dans les trois provinces des Maritimes.

Environnement Canada prévient que la pluie commencera à tomber mercredi soir à Montréal. Elle s’intensifiera graduellement et les vents du sud-est qui souffleront d’abord à 20 km/h prendront de la force et seront accompagnés de rafales du nord-est à 50 km/h au cours de la nuit de jeudi.

Les températures ne devraient pas dépasser les 10 degrés Celsius durant la journée de jeudi qui demeurera pluvieuse et venteuse.

Les conditions seront semblables à Québec, mais la pluie ne débutera qu’en fin de nuit, jeudi, et les rafales de vent seront un peu moins fortes.

La dépression se déplacera ensuite vers l’est. De la pluie et des vents toucheront graduellement l’ensemble du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

Environnement Canada prévoit une quantité totale de pluie qui pourrait atteindre 40 mm, mais elle pourrait dépasser le seuil d’avertissement de 50 mm dans plusieurs secteurs des trois provinces. Des pluies torrentielles sont possibles.

De plus, des vents d’est de 70 km/h ou plus sont probables et devraient dépasser le seuil d’avertissement de 90 km/h sur le sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Des niveaux d’eau plus élevés que la normale et un fort ressac sont aussi possibles le long de la côte atlantique vers la marée haute, jeudi.