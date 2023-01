Pluie verglaçante dans l’est du Québec et au Nouveau-Brunswick lundi

MONTRÉAL — La vaste dépression météorologique provenant du sud qui affecte les provinces de l’Atlantique depuis dimanche en déversant d’importantes quantités de pluie verglaçante en plusieurs endroits gagnera lundi plusieurs secteurs du Nouveau-Brunswick et de l’est du Québec.

Environnement Canada prévoit que de 10 à 20 millimètres de pluie verglaçante devraient tomber dans la Vallée de la Matapédia, à Bonaventure, Chandler, Murdochville et Gaspé, dans la péninsule de la Gaspésie, de même que dans la région de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Cette pluie verglaçante devrait se changer en pluie dans la nuit de mardi.

Dans les régions de Rimouski et Matane, au Bas-Saint-Laurent, de même que dans celles de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de Blanc-Sablon, sur la Côte-Nord, les précipitations de pluie verglaçante seront moins importantes: de 2 à 4 millimètres devraient tomber lundi.

Dimanche, le mauvais temps a causé des pannes de courant à Terre-Neuve-et-Labrador; 2000 clients de Newfoundland Power ont été touchés en milieu d’après-midi dans diverses régions de la partie insulaire de la province. Environnement Canada prévoyait dimanche que de 60 à 90 millimètres de pluie tombent jusqu’à lundi matin.

La pluie verglaçante s’est transformée en pluie dans le sud de la Nouvelle-Écosse dimanche, tandis que les précipitations verglaçantes devaient persister jusqu’en soirée dans le nord de la province.

Le mauvais temps a causé des retards à l’Aéroport international Stanfield d’Halifax, tandis que des traverses maritimes ont été annulées dimanche entre Digby, en Nouvelle-Écosse, et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en raison de fortes vagues et de vents dans la baie de Fundy.

Entre 25 et 45 millimètres de pluie étaient prévus en Nouvelle-Écosse jusqu’à lundi.

Au Nouveau-Brunswick, de la pluie verglaçante est tombée dimanche sur le sud et le centre de la province et des quantités plus importantes de pluie verglaçante sont attendues jusqu’à mardi.

Dans un avertissement transmis tôt lundi matin, l’agence fédérale ne précise pas les quantités prévues, mais signale qu’une période prolongée de grésil et de pluie verglaçante devrait se propager sur la majeure partie de la province jusqu’en soirée à Moncton, Fredericton, Miramichi, Bathurst, Edmundston et Campbellton.