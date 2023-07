Pluies diluviennes dans la région de Halifax: routes à éviter et barrage surveillé

HALIFAX — La municipalité régionale de Halifax demande aux résidants d’éviter les routes en raison des dommages causés par les pluies abondantes et les crues soudaines, alors que les prévisions météo font état de peu de répit au cours des prochaines heures.

Un ordre d’évacuation a également été donné, tôt samedi matin, pour les personnes vivant près de la rivière Sainte-Croix où un barrage a débordé.

Environnement Canada a lancé des avertissements de pluie pour une grande partie de la province alors que certaines régions ont déjà reçu plus de 150 millimètres de pluie. Le ministère prévoit une chute supplémentaire de 40 à 100 millimètres samedi.

Les autorités à Halifax affirment que la pluie a déjà causé des dommages importants aux routes et aux infrastructures. Plusieurs rues sont fermées en raison des inondations et des véhicules ont été abandonnés sur les routes et les autoroutes.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) du district de Halifax a fait savoir que les résidants ne devraient pas quitter leur domicile à moins d’une urgence.

Dans un gazouillis samedi matin, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a dit que le gouvernement jette un œil sur la situation.

«Nous surveillons de près les inondations en Nouvelle-Écosse et nous nous tenons prêts à intervenir si une aide fédérale est nécessaire. Comme de nouvelles pluies sont attendues aujourd’hui (samedi), j’encourage les habitants de continuer à suivre les conseils des autorités locales.»

La municipalité régionale de Halifax a indiqué que deux centres d’évacuation pour les résidants confrontés à des pannes d’électricité et des inondations ont ouvert leurs portes vendredi soir. Le Beaver Bank Community Centre et le East Dartmouth Community Centre resteront ouverts jusqu’à nouvel ordre.