Pluies fortes et temps très doux arrivent dans plusieurs régions du Québec, jeudi

MONTRÉAL — Des avertissements de pluie abondante ont été transmis jeudi matin par Environnement Canada pour plusieurs secteurs de l’ouest, du centre et de l’est du Québec situés principalement au nord du fleuve et de l’estuaire du Saint-Laurent.

De plus, les températures ont amorcé dans la nuit de jeudi une importante remontée dans toutes ces régions, au point d’atteindre vendredi environ 15 degrés Celsius à Drummondville et à Sherbrooke et 13 dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec.

La pluie doit débuter à Gatineau en début de journée, jeudi, où de 30 à 50 millimètres devraient s’abattre jusqu’au lendemain. D’ouest en est, la pluie tombera jusqu’au jour de Noël, vendredi, pour laisser de 15 à 25 millimètres à Montréal, de 30 à 40 millimètres à Trois-Rivières, de 20 à 30 millimètres à Québec, de 30 à 50 millimètres à Saguenay, environ 80 millimètres dans les régions de Charlevoix et de Baie-Comeau et possiblement 100 millimètres à Sept-Îles.

Sur la Côte-Nord, la pluie tombera jusqu’à samedi.

Les météorologues ajoutent que ces fortes précipitations seront soufflées par des rafales de vent pouvant parfois atteindre une vitesse de 50 kilomètres à l’heure, selon les régions.

Le passage de cette importante dépression météorologique fera place en fin de semaine à du temps plus calme, avec des mercures diurnes légèrement inférieurs au point de congélation.

Environnement Canada signale qu’en Abitibi-Témiscamingue, des chutes de pluie verglaçante sont possibles jeudi et vendredi.