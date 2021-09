Plus de 100 dirigeants du monde participeront en personne à l’Assemblée de l’ONU

Plus de 100 chefs d’État et de gouvernement prévoient assister en personne à l’Assemblée générale annuelle des Nations unies la semaine prochaine.

Le président américain, Joe Biden, le roi de Jordanie, Abdallah II, ainsi que les présidents du Brésil et du Venezuela seront notamment de la partie, selon ce qu’indique la plus récente version de la liste des orateurs.

Les premiers ministres du Japon, de l’Inde et du Royaume-Uni seront aussi sur place au quartier général de l’Organisation des Nations unies (ONU), à New York, pour prononcer le discours de leur pays devant les 192 autres membres de l’assemblée. Le nouveau premier ministre israélien Naftali Bennett et le président palestinien Mahmoud Abbas seront aussi présents.

Au total, 23 ministres ou diplomates doivent aussi prendre la parole en personne, selon la liste obtenue lundi par l’Associated Press.

En raison de la pandémie de COVID-19, les membres de l’ONU ont choisi d’adopter un format hybride pour l’assemblée de cette année. Les dirigeants ont donc le choix de se rendre en personne à New York ou d’enregistrer un message qui sera diffusé dans la chambre de l’assemblée.

L’édition 2020 avait été tenue entièrement en format virtuel.

De nombreux diplomates ont plaidé que les réunions virtuelles ne peuvent pas remplacer les assemblées en personne, où il est beaucoup plus facile de tenir des conversations privées avec une autre personne, ou encore de réunir certains dirigeants en petits groupes pour discuter d’enjeux régionaux.

Le nombre important de décideurs ayant choisi de se déplacer à New York — 73 chefs d’État et 31 chefs de gouvernement — démontre l’importance des assemblées en personne pour les membres de l’ONU, et particulièrement celle du débat général — nom officiel de l’événement.

Même si tous les pays représentés ont un droit de parole devant l’assemblée, plusieurs discussions importantes ont lieu lors de rencontres privées ou pendant les heures de pause et de repas.

Certains pays, comme la France, l’Iran, l’Égypte, l’Indonésie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, ont tout de même choisi de préenregistrer leur allocution.

L’événement d’une semaine s’ouvrira le 20 septembre avec un discours du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, portant sur le changement climatique. Le lendemain, il prononcera son allocution sur l’état du monde afin de lancer officiellement l’Assemblée générale. Les prises de paroles en personne du président brésilien, Jair Bolsonaro, et du président Biden suivront le discours d’ouverture.

La dernière journée de l’événement est prévue pour le 27 septembre, alors que les membres des délégations de la Corée du Nord, de la Guinée et de l’Afghanistan prendront le micro.

La place de l’actuel ambassadeur du Myanmar, qui provient du gouvernement démocratique renversé, est contestée par une association de dirigeants militaires, mais des diplomates s’entendent pour dire qu’il est peu probable qu’elle soit révoquée avant le début de l’événement.

Les talibans, qui dirigent maintenant l’Afghanistan, n’ont pas encore soumis de lettre pour contester la place de l’ambassadeur du gouvernement précédent, pas plus que les auteurs du récent coup d’État en Guinée.

D’autres rencontres virtuelles sur l’énergie et l’approvisionnement alimentaire sont au programme de la semaine. Des rassemblements en personne auront aussi lieu pour commémorer la conférence des Nations unies sur le racisme d’il y a 20 ans à Durban, en Afrique du Sud, et pour parler de démilitarisation.

Tous les autres événements secondaires auront lieu à l’extérieur du quartier général.

Dans le cadre des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19, les États membres ont accepté de limiter à six personnes leurs délégations qui entrent au siège de l’ONU, avec un chef ou un dirigeant. Seulement quatre diplomates seront autorisés à entrer dans la salle de l’Assemblée générale.

Le secrétaire général a également demandé que tout le personnel de l’ONU présent dans le bâtiment pendant la semaine soit adéquatement vacciné.