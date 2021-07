Plus de 1,2 million de Québécois inscrits à la loterie «Gagner à être vacciné»

QUÉBEC — La popularité de la loterie vaccinale au Québec continue de prendre de l’ampleur. Selon des données dévoilées jeudi matin par le ministère de la Santé, plus d’un million de personnes vaccinées étaient inscrites au concours «Gagner à être vacciné».

Dans une mise à jour publiée sur Twitter des données épidémiologiques ainsi que des données sur l’évolution de la campagne de vaccination, Santé Québec a révélé que 1 207 161 personnes étaient inscrites au concours à ce moment.

En ce qui concerne l’évolution de la campagne de vaccination dans la province, on indique que 6 225 439 Québécois de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente 83 % de la population admissible.

Parmi eux, 4 711 796 personnes ont reçu leur deuxième dose, ce qui correspond à 63 % de la population admissible.

Le concours «Gagner à être vacciné» s’adresse à deux clientèles distinctes. D’abord, les adultes (18 ans et plus) ayant reçu deux doses avant le 31 août courent la chance de remporter un gros lot d’un million de dollars dont le tirage aura lieu le 3 septembre.

D’ici là, des tirages hebdomadaires de 150 000 $ auront lieu parmi les adultes inscrits ayant reçu au moins une dose. Le premier tirage est prévu pour le 6 août.

L’autre volet du concours s’adresse aux adolescents de 12 à 17 ans. Des tirages hebdomadaires tenus en parallèle avec ceux de la clientèle adulte offriront deux bourses d’études de 10 000 $ chaque semaine parmi les jeunes inscrits ayant reçu au moins une dose.

Puis, le 3 septembre, un grand tirage remettra seize bourses d’études de 20 000 $ aux jeunes inscrits ayant reçu deux doses avant le 31 août. Dans le cas des ados, c’est un parent ou un tuteur qui doit procéder à l’inscription de la personne mineure à la loterie.

Pour participer, il suffit de s’inscrire en ligne après avoir reçu sa preuve vaccinale. Le lien vers le formulaire est facilement accessible à partir de la plateforme du ministère de la Santé ou d’une simple recherche à partir du nom du concours.