OTTAWA — Plus de 156 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués au Canada en 2018, les plus couramment signalés ayant été ceux du sein (13 %), du poumon et des bronches (12,4 %), de la prostate (12 %), du côlon et du rectum (10,5 %) et de la vessie (4,9 %).

Ces données du Registre canadien du cancer, publiées mercredi par Statistique Canada, indiquent qu’ensemble, ces cinq types de cancer représentaient plus de la moitié des diagnostics de cancer en 2018.

Le vieillissement est le facteur de risque le plus important pour la plupart des cancers. À preuve, en 2018, moins de 2 % de tous les cancers ont été diagnostiqués chez les personnes de moins de 30 ans, tandis que plus de 70 % des nouveaux cas l’ont été chez des personnes de 60 ans et plus.

De 1992 à 2018, l’âge moyen au moment du diagnostic pour tous les cancers a augmenté légèrement au Canada, de 65,8 à 66,9 ans, en raison du vieillissement de la population et d’une diminution des autres causes de décès.

Statistique Canada signale que l’incidence du cancer est fortement influencée par des facteurs généraux, notamment le vieillissement de la population, et que les tendances tendent à évoluer lentement, ce qui signifie qu’une longue période d’observation est habituellement requise afin de détecter des changements au fil du temps.

Néanmoins, de 1992 à 2018, l’âge moyen au moment du diagnostic du sarcome de Kaposi, une forme rare de cancer des tissus conjonctifs qui affecte surtout des personnes infectées au VIH, est passé de 40,5 à 66,7 ans, grâce surtout à l’amélioration des traitements.

L’âge moyen au moment du diagnostic du mélanome de la peau a aussi augmenté, de 55,1 à 64,9 ans. Statistique Canada attribue ce changement à une plus grande sensibilisation et aux pratiques plus sécuritaires en matière de protection de la peau contre les rayons ultraviolets au sein de certains sous-groupes de la population.

Le Registre canadien du cancer signale que certains cancers demeurent systématiquement liés aux jeunes, dont la leucémie lymphoïde aiguë (LLA), le cancer des testicules et le lymphome hodgkinien. En revanche, plusieurs autres sont typiquement diagnostiqués à des âges plus avancés, dont la plupart des cancers de l’appareil urinaire de même que le mésothéliome, le cancer des lèvres, celui de la vésicule biliaire, le cancer du poumon et des bronches et le cancer du pancréas.