Plus de 2300 médecins spécialistes prêts à aider dans les résidences pour aînés

MONTRÉAL, Ont. — Plus de 2300 médecins spécialistes ont répondu à l’appel de Québec pour aller travailler dans les résidences pour personnes âgées, a fait savoir lundi le ministère de la Santé.

Malgré le déploiement de ces médecins, il se veut rassurant en précisant que les activités de cardiologie et de cancérologie, particulièrement les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, de même que les chirurgies urgentes et semi-urgentes, se poursuivront.

Quant aux activités médicales hospitalières non urgentes, le délestage de ces activités se poursuit pour encore deux semaines, indique le ministère.

Au total, plus de 3000 médecins ont répondu «présent» lorsque le gouvernement a demandé de l’aide. En plus des médecins spécialistes, plus de 700 médecins de famille se sont ajoutés aux 2000 déjà en place pour y prodiguer des soins.

Ces médecins venus en renfort seront jumelés avec les milieux de vie pour aînés — CHSLD et autres — qui ont besoin d’aide. Un logiciel interactif a d’ailleurs été mis en place pour faciliter le processus de jumelage, dit le gouvernement du Québec.

Ces médecins recevront une formation avant de débuter et pourraient bénéficier d’un jumelage avec des personnes plus expérimentées.

Il leur est demandé de s’engager pour une période de quatre à sept jours consécutifs, si possible.