Plus de 300 policiers américains se mobilisent pour arrêter un suspect en cavale

COLUMBIA, S.C. — Une chasse à l’homme qui s’étirait depuis une semaine aux États-Unis a pris fin, lundi, lorsque des centaines de policiers ont encerclé un suspect recherché dans quatre affaires de meurtre.

Le suspect, Tyler Terry, a été arrêté sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré. Plus de 300 policiers ont participé à sa traque selon le bureau du shérif du comté de Chester, en Caroline du Sud.

M. Terry était en fuite depuis le 17 mai, alors qu’il s’était enfui après avoir ouvert le feu en direction d’adjoints du shérif. Il a été repéré à quatre endroits durant sa cavale.

Les forces de l’ordre ont publié sur les réseaux sociaux des photos prises lors de l’arrestation. On peut y voir un agent qui offre une bouteille d’une boisson sportive au suspect, qui a les mains ligotées derrière le dos. M. Terry portait des pantalons sales, des bas sans chaussures et un chandail à manches courtes déchiré.

Les enquêteurs ont indiqué que le suspect agissait sans l’aide d’un complice, selon eux. M. Terry a réussi à voler une arme, de l’eau, un chandail et des souliers dans un camion qui n’était pas verrouillé, la semaine dernière.

«J’imagine qu’il a très faim et très soif. En plus, s’il a bu de l’eau du ruisseau, j’imagine qu’il ne se sent pas très bien», a mentionné Grant Suskin, un porte-parole du shérif du comté de Chester.

Tyler Terry, âgé de 26 ans, a été arrêté pour sa possible implication dans quatre meurtres. Le premier est survenu lors d’une fusillade dans la ville de York au début du mois de mai, le second s’est déroulé à Great Falls lorsqu’une femme a été étranglée au volant de son véhicule — avec lequel M. Terry a été plus tard impliqué dans un accident —, tandis que les deux autres meurtres se sont produits en banlieue de St. Louis le 15 mai, selon les forces de l’ordre.

Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Terry a été aperçu pieds nus et portant des vêtements noirs. Des centaines de policiers l’ont encerclé dès l’aube lundi matin dans l’est du comté de Chester.

La traque a mobilisé plus de 100 agents la semaine dernière. Ce chiffre était passé à 300 lundi matin.

Le suspect était connu des forces policières.