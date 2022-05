Plus de 31 millions $ pour soutenir l’Institut de recherches cliniques de Montréal

MONTRÉAL — L’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), qui rassemble des chercheurs du domaine des sciences de la vie, voit le soutien financier de Québec renouvelé afin de soutenir son fonctionnement et ses activités de recherche au moins jusqu’à 2024.

C’est une contribution de plus de 31,1 millions $ qui a été annoncée lundi par les ministres de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Ces sommes permettront à nos chercheurs, nos cliniciens, et toutes leurs équipes, de poursuivre leurs travaux sur tous les fronts, que ce soit en ce qui a trait aux maladies débilitantes comme le cancer, les maladies métaboliques, les maladies rares, entre autres, ou encore les technologies biomédicales de pointe, comme l’ARN, mais aussi en matière de recherches cliniques, de soins et de suivis des patients que dessert l’IRCM», a déclaré le Dr Jean-François Côté, directeur scientifique et président par intérim de l’IRCM.

Celui-ci a souligné les différents projets qui sont en cours et soutenus par Québec. Il a entre autres cité les recherches sur l’ARN, le diabète 1, sur les anticorps monoclonaux thérapeutiques qui agissent sur le cancer ou des infections comme la COVID-19, et le développement d’outils d’intelligence artificielle.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.