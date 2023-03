Plus de 400 logements et locaux échappent à la spéculation à Drummondville

MONTRÉAL — Le loyer de quelque 360 logements résidentiels et étudiants et d’une quarantaine de locaux commerciaux de Drummondville ne devrait pas subir de hausse trop prononcée alors que la Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) vient d’en faire l’achat, le tout pour les «protéger de la spéculation immobilière et maintenir leur abordabilité à très long terme».

Il s’agit d’un premier saut en dehors de la région métropolitaine pour l’organisme à but non lucratif, qui souhaite contribuer à agrandir le nombre de logements sociaux disponibles au Québec, et ce, sans nécessairement investir de fonds publics.

Drummondville est l’une des régions du Québec les plus frappées par la crise du logement, précise-t-on. Pour preuve, pas moins de 135 ménages se sont retrouvés à la rue dans cette municipalité au 1er juillet dernier. C’est pour cette raison que la SOLIDES s’est portée acquéreur des immeubles, un processus qui s’est échelonné sur huit mois et qui représente la troisième transaction du groupe en 2023.

«L’occasion fait le larron, comme le veut l’expression, explique François Giguère, directeur général de la SOLIDES. Cet ensemble immobilier-là convenait très bien à ce qu’on recherchait. En ayant le plus haut taux de locataires sans logement au premier juillet, on a vu qu’à Drummondville, il y avait un besoin d’intervention en soutien aux locataires.»

Il fallait toutefois agir vite, puisque d’autres acheteurs potentiels auraient pu avoir l’œil sur les mêmes propriétés, mais avec un tout autre dessein.

«On avait peur qu’un autre acheteur les achète et qu’en voyant le taux d’inoccupation de 0,4%, mette des dizaines, voire des centaines de locataires à la rue pour ensuite tout relouer beaucoup plus cher», explique M. Giguère.

Plus précisément, la SOLIDES est désormais propriétaire de 265 logements résidentiels supplémentaires, dont 228 peuvent accueillir des familles, en plus de 98 logements étudiants et 41 édifices commerciaux.

Ces acquisitions portent à 1050 le nombre de portes résidentielles détenues par la SOLIDES, qui développe depuis 23 ans son parc immobilier en utilisant l’équité des immeubles qu’elle détient déjà.

La transaction annoncée mercredi a été rendue possible grâce à la collaboration de partenaires financiers tels que la Caisse d’économie solidaire Desjardins, la Fondation Lucie et André Chagnon, New Market Funds et une garantie de prêt de la Société canadienne du logement.

«Un cancre en la matière»

Or, beaucoup de travail reste à faire pour que l’offre corresponde réellement aux besoins, déplore M. Giguère.

«Notre action, c’est une goutte d’eau dans l’océan des besoins, dit le gestionnaire. Il y a des besoins pour des dizaines de milliers de logements sociaux et d’autres dizaines de milliers de logements devraient être sortis du marché spéculatif.»

«On a un des parcs de logements sociaux les plus petits en fonction de notre bassin de population, quand on se compare avec les autres pays de l’OCDE, poursuit M. Giguère. Le Canada est un cancre en la matière et à l’intérieur du Canada, le Québec est aussi un cancre.»

Les six employés de l’ancien propriétaire, Boissonneault Groupe Immobilier, conservent leur emploi à la suite de cette transaction. Pour s’assurer que la transition s’effectue sans heurts, le groupe n’entend pas effectuer d’autres achats avant l’an prochain.

La SOLIDES possède actuellement 1101 logements à son actif, tous types confondus. La grande majorité se situe dans le secteur de Châteauguay, où elle est le plus important propriétaire immobilier résidentiel. D’autres propriétés sont situées à Lachine, dans Verdun et dans l’agglomération de Longueuil.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.