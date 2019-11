Plus de 500 000 clients d’Hydro-Québec toujours privés de courant à leur réveil

MONTRÉAL — Plus d’un demi-million de clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant à leur réveil samedi matin après le passage d’une tempête automnale qui a frappé le Québec. La pluie, la neige, mais surtout les forts vents ont causé bien des dégâts.

Dans son bilan de 7 h 00, la société d’État indiquait que 521 994 de ses abonnés étaient privés d’électricité. Les régions de la Montérégie (100 244 clients), de Chaudière-Appalaches (68 727 clients), de la Capitale-Nationale (59 871 clients), de la Mauricie (61 176 clients) et des Laurentides (72 222 clients) étaient les plus durement touchées).

Plus d’un millier d’employés d’Hydro-Québec, dont quelque 800 monteurs de ligne, travaillent d’arrache-pied pour rétablir le courant durant la fin de semaine, mais plusieurs personnes devront sans doute se réfugier chez des proches puisqu’il est possible qu’aux endroits où le réseau a été le plus fortement endommagé, les clients doivent attendre jusqu’au début de semaine prochaine, a indiqué le président d’Hydro-Québec distribution, Éric Filion, en fin de journée vendredi.

Les fortes précipitations ont aussi entraîné des inondations forçant des évacuations et de multiples fermetures de routes, particulièrement en Estrie et en Beauce. À Québec, le pont Pierre-Laporte à Québec a dû être fermé en fin d’après-midi en direction sud après qu’un camion s’est renversé sur le côté sous la force des vents.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, feront le point sur la situation samedi matin en mêlée de presse au Centre des opérations gouvernementales à Québec.

La tempête de vent et de pluie a fait une victime vendredi à Bromont, en Montérégie. Un homme de 63 ans a été tué lorsqu’un arbre lui est tombé dessus vers 10 h 30 près d’un immeuble à condos.