Plus de 60 personnes évaluées pour des intoxications au monoxyde de carbone

MONTRÉAL — Plus de 60 personnes ont dû être évaluées à Montréal et Laval en lien avec des intoxications au monoxyde de carbone depuis mercredi, alors que des milliers de Québécois sont toujours privés d’électricité à la suite de l’épisode de verglas et de pluie verglaçante.

Selon le bilan dressé vendredi matin par Urgences-santé, qui dessert les territoires des îles de Montréal et de Laval, 38 personnes ont été examinées par les premiers répondants à Montréal lors de 17 interventions depuis le début des pannes.

À Laval, ce sont 24 personnes qui ont été évaluées pour des intoxications au monoxyde de carbone lors de neuf interventions.

Au total, sur les 62 patients évalués, 43 personnes ont été transportées à l’hôpital. Urgences-santé ne rapportait aucun décès vendredi matin.

Le monoxyde de carbone est un gaz particulièrement malin, puisqu’il est incolore et inodore. Cependant, il peut être très dangereux, puisqu’il peut prendre la place de l’oxygène dans le sang.

Jeudi, le ministère de la Sécurité publique a d’ailleurs rappelé sur Twitter l’importance de ne pas utiliser d’appareils à combustible à l’intérieur, même si une panne d’électricité se prolonge.

«Si vous utilisez une génératrice, placez-la à l’extérieur dans un endroit ventilé et loin des portes et des fenêtres», a-t-on aussi recommandé.

«Ne vous chauffez jamais avec des appareils fonctionnant au gaz comme une cuisinière, une chaufferette d’appoint, une chaufferette de camping ou un barbecue. En cas de panne prolongée par temps froid, vérifiez si votre municipalité a prévu des lieux d’hébergement où vous pourriez vous rendre pour assurer votre sécurité», ajoute le gouvernement du Québec sur une page dédiée à ce sujet de son site internet.

Au plus fort de la crise, ce sont plus d’un million d’abonnés d’Hydro-Québec qui étaient plongés dans le noir depuis le passage de la tempête de verglas de mercredi. Vendredi matin, le bilan faisait état de 675 000 clients toujours privés de courant.