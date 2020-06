Plus de 700 travailleurs étrangers temporaires ont subi des tests en Ontario

TORONTO — Plus de 700 travailleurs étrangers temporaires ont subi des tests de dépistage pour la COVID-19 en Ontario, tandis que la province intensifie ses efforts pour contenir les éclosions actives sur des fermes.

Le premier ministre Doug Ford affirme que les autorités ne peuvent pas contraindre les travailleurs à se faire tester, mais que les efforts de dépistage ont été bien accueillis par les travailleurs agricoles et leurs employeurs.

Le ministre ontarien du Travail rapporte pour sa part qu’environ 200 fermes ont été inspectées et que 60 ordonnances ont été délivrées pour en améliorer la sécurité.

Plusieurs dizaines de travailleurs étrangers ont contracté le virus dans la région de Windsor-Essex et deux d’entre eux y ont succombé.

Neuf fermes de la région sont toujours aux prises avec des éclosions de COVID-19.

D’autres éclosions à Chatham-Kent et à Haldimand-Norfolk ont également contaminé des dizaines de travailleurs.

L’Ontario a signalé mardi 184 nouveaux cas de la COVID-19 et 11 autres décès.

Environ les deux tiers des nouveaux cas proviennent de Toronto, de la région de Peel et de Windsor-Essex — les trois secteurs qui, à compter de vendredi, ne seront pas à l’étape 2 du plan de déconfinement de la province.

Entre-temps, la Ville de Windsor a annoncé l’expansion de son centre d’isolement et de convalescence pour venir en aide aux travailleurs étrangers infectés.

Le centre avait initialement été créé à l’intention des personnes en situation d’itinérance.

Le maire explique que l’expansion permettra de répondre à des enjeux logistiques soulevés par l’intensification des efforts de dépistage auprès de travailleurs étrangers.

Les coûts associés doivent être facturés aux entreprises agricoles touchées.

Les nouveaux cas portent le total dans la province à 32 554.

Cela comprend 2538 décès et 27 431 cas résolus, soit 218 de plus que la veille, tandis que le nombre de cas résolus progresse plus rapidement que celui de cas actifs.

Le nombre de personnes hospitalisées et en soins intensifs en raison de la COVID-19 a baissé, bien que le nombre de personnes ayant un respirateur a légèrement augmenté.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario recommande que les hôpitaux commencent à autoriser les visites des familles et des soignants dans les établissements de soins aigus.