Plus de la moitié des C.A. au pays ne compte que des hommes, révèle Statistique Canada

MONTRÉAL — Plus de la moitié des conseils d’administration au pays sont constitués entièrement d’hommes, révèle Statistique Canada.

Cette analyse dévoilée mardi se fonde sur les données plus récentes de l’organisme fédéral de statistiques, datant de 2016, et il a évalué tous les types d’entreprises au Canada: publiques, publiques gouvernementales et privées.

Il a calculé que 56,8 pour cent des conseils d’administration étaient entièrement masculins, et que 28 pour cent ne comptaient qu’une seule femme.

Les femmes représentaient toutefois près de 20 pour cent des membres des conseils de tous les types d’entreprises, mais elles étaient plus nombreuses dans les entreprises publiques que privées.

Alors que d’autres études ont calculé la présence des femmes sur les conseils, elles étaient souvent limitées aux entreprises cotées en bourse. Cette analyse de Statistique Canada les a aussi évaluées, en ajoutant les entreprises privées et les entreprises publiques gouvernementales.

Ces dernières avaient la plus forte proportion de femmes siégeant à un conseil d’administration en 2016 (28,8 pour cent), suivies des entreprises publiques (20,5 pour cent). Les entreprises privées avaient la plus faible représentation féminine avec 17,4 pour cent.

Des études antérieures ont démontré que la représentation de femmes au sein de conseils d’administration des entreprises publiques a connu une hausse de 2015 à 2017, à la suite d’une nouvelle réglementation imposant aux entreprises cotées en bourse de divulguer de l’information sur la représentation des femmes au sein de leur conseil d’administration, souligne Statistique Canada.

Cette étude a été produite en partenariat avec le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion de Statistique Canada.