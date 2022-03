Plus de privé dans la santé? «Extrêmement inquiétant», dit la FIQ

Ouvrir davantage la porte au privé dans la santé, comme l’envisage le gouvernement Legault, est «extrêmement inquiétant» et ne fera qu’affaiblir davantage le réseau public, prévient la FIQ.

La Fédération interprofessionnelle de la santé et la FIQP (privé) rencontraient la presse, mardi, pour faire part de leurs attentes envers le budget Girard, qui doit être déposé la semaine prochaine.

La FIQ et la FIQP plaident pour un réinvestissement dans les soins à domicile, dans les services aux aînés, pour une loi sur les ratios infirmière-patients. Elles veulent une amélioration des conditions de travail des infirmières et autres professionnelles en soins pour les maintenir dans le réseau public, notamment par la fin du TSO — le temps supplémentaire obligatoire.

Or, à la suite de récentes déclarations du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dans différents médias, il semble de plus en plus évident que le gouvernement veut plutôt faire davantage de place au privé dans la santé.

Pour la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, «la réponse est non»; ce n’est pas la voie à suivre. Cela ne fera que «diviser le réseau public», l’affaiblir davantage, craint la dirigeante syndicale.