Plus de ressources en santé mentale après la tuerie en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé jeudi plus de ressources en santé mentale pour les personnes qui vivent dans les trois comtés les plus touchés par la tuerie d’avril 2020, qui a fait 22 morts.

La commission d’enquête publique qui s’est penchée sur la tuerie de 2020 recommandait notamment que les gouvernements fédéral et provincial financent conjointement, d’ici le 1er mai, un programme pour répondre aux besoins non satisfaits de la région en matière de soutien en santé mentale et de deuil.

Le 28 avril dernier, les deux ordres de gouvernement se sont engagés chacun à dépenser 9 millions $ sur une période de deux ans pour mettre le programme en branle.

Brian Comer, le ministre responsable du Bureau des dépendances et de la santé mentale, affirme que les résidents des comtés de Colchester, Cumberland et Hants bénéficieront d’un investissement de 20 000 $ dans le transport communautaire, pour aider les gens à se déplacer vers des services de santé mentale.

De plus, le gouvernement fournit 64 000 $ supplémentaires à huit régies régionales de santé qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés, afin de comprendre leurs besoins en matière de santé et de bien-être.

Enfin, une somme de 190 000 $ sera versée à l’Association canadienne pour la santé mentale, afin d’élargir les services qu’elle offre aux comtés de Colchester et East Hants.

«Il y a d’énormes pressions sur notre système de santé pour répondre à la demande accrue de services en santé mentale et en toxicomanie», a indiqué dans un communiqué Susan Henderson, directrice générale de la section Colchester-East Hants à l’Association canadienne pour la santé mentale.