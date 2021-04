Un projet de loi pour forcer les ministères à produire et diffuser des données

QUÉBEC — La crise sanitaire révèle le manque de données et d’informations dont disposent les élus, selon la députée indépendante Catherine Fournier, qui a décidé d’y remédier.

Elle a déposé un projet de loi, mercredi, pour accorder plus de pouvoirs à l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et créer la fonction de Statisticien en chef. La députée de Marie-Victorin espère que les parlementaires pourront étudier le texte législatif ou que le gouvernement Legault s’en inspirera.

Tout le monde connaît Statistique Canada, mais l’ISQ est moins connu. Et même s’il fournit une documentation abondante chaque semaine, il y a des angles morts qu’il ne peut couvrir parce que les données n’existent pas ou ne sont pas colligées, a déploré Mme Fournier.

«Les statistiques sont souvent sous-estimées et on pense que ce n’est pas si important que ça, mais au contraire», a-t-elle déclaré en entrevue avec La Presse Canadienne mercredi.

«Si on veut prendre les meilleures décisions qui soient, il faut disposer du plus grand nombre d’informations possible, sur lesquelles on peut appuyer les politiques publiques. C’est une des clés de l’efficacité et de la transparence de l’État.»

En vertu du projet de loi 794, l’ISQ pourrait ainsi contraindre les ministères à produire des données pour améliorer le processus de prise de décision.

Un article stipule que «tout ministère ou organisme du gouvernement doit fournir, sur demande du statisticien en chef, toute information que ce dernier requiert. Le statisticien en chef peut également exiger (…) la préparation de documents ou d’informations statistiques».

Le texte de loi accorde de nombreux pouvoirs au Statisticien en chef, en vue de favoriser «l’exploitation et la circulation des informations statistiques».

Il pourrait aussi «donner des avis sur la finalité poursuivie par les ministères et organismes du gouvernement dans la production d’informations statistiques».

Ce projet de loi est nécessaire parce que depuis le début de la pandémie, on relève des problèmes dans la collecte et la diffusion des données, a fait valoir Mme Fournier.

Elle a fait référence entre autres aux difficultés relevées dans la mise à jour de la liste des éclosions de COVID-19.

La députée a aussi rappelé les critiques de la vérificatrice générale, qui avait soulevé des doutes sur la fiabilité des données en matière de santé mentale.

Enfin, elle a soulevé l’enjeu des données sur les cancers, qui sont recueillies par les centres hospitaliers mais qui sont difficiles à mettre en commun.

Chaque député peut déposer un projet de loi à l’Assemblée nationale, mais il revient au leader parlementaire du gouvernement, qui gère les travaux de la Chambre, d’appeler le projet de loi, c’est-à-dire d’autoriser l’étude du projet de loi en commission parlementaire.

Le leader caquiste, Simon Jolin-Barrette, a-t-il manifesté de l’intérêt?

«C’est extrêmement rare qu’un projet de loi de l’opposition est appelé», a reconnu la députée.

«On a des attentes mesurées, mais l’objectif est de lancer le débat, de soumettre une proposition. On pourrait être surpris, peut-être que le gouvernement va l’appeler.»

La députée Catherine Fournier a quitté le caucus du Parti québécois à la suite des élections générales d’octobre 2018.

Il y a quelques mois, elle avait indiqué qu’elle était en réflexion concernant une éventuelle candidature à la mairie de Longueuil.