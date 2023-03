Plus de test de COVID-19 négatif requis pour les voyageurs de la Chine aux États-Unis

WASHINGTON — Une exigence pour les voyageurs en provenance de Chine aux États-Unis de présenter un test de COVID-19 négatif avant d’embarquer sur leurs vols a expiré après plus de deux mois alors que les cas en Chine ont diminué.

L’exigence des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis a expiré pour les vols à partir de vendredi, à 15h00.

Les mesures ont été mises en place le 28 décembre et sont entrées en vigueur le 5 janvier dans un contexte d’une augmentation des infections en Chine après que le pays a considérablement assoupli les restrictions pandémiques. Les responsables américains de la santé exprimaient leurs inquiétudes quant au fait que leurs homologues chinois ne disaient pas la vérité au monde sur le vrai nombre d’infections et de décès.

Lorsque la restriction a été imposée, les responsables américains ont également déclaré qu’il était nécessaire de protéger les citoyens et les communautés aux États-Unis, car le gouvernement chinois manquait de transparence quant à l’ampleur de la flambée ou à la circulation des variants en Chine.

Les règles imposées en janvier obligeaient les voyageurs aux États-Unis en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao à passer un test COVID-19 au plus tard deux jours avant le voyage et à fournir un test négatif avant d’embarquer sur leur vol. La mesure s’appliquait à toute personne de deux ans et plus, y compris les citoyens américains.

La Chine a vu une augmentation des infections et des décès après avoir abandonné sa stratégie «zéro COVID» début décembre à la suite de rares manifestations publiques contre une politique qui confinait des millions de personnes chez elles.

Mais alors que la Chine assouplissait ses règles strictes, les infections et les décès ont augmenté, et certaines parties du pays pendant des semaines ont vu leurs hôpitaux submergés par des patients infectés à la recherche d’aide. Pourtant, le gouvernement chinois a mis du temps à publier des données sur le nombre de décès et d’infections.

La décision américaine de lever les restrictions intervient à un moment où les relations entre Washington et Pékin sont tendues. Le président Joe Biden a ordonné que soit abattu un ballon-espion chinois le mois dernier après qu’il eut traversé la zone continentale des États-Unis. L’administration Biden a également rendu publiques des conclusions des services de renseignement américains qui craignent que Pékin envisage de fournir à la Russie des armes pour sa guerre en cours contre l’Ukraine.