Plus d’un Canadien sur 10 refuserait le vaccin, indique Statistique Canada

OTTAWA — Une nouvelle enquête de Statistique Canada suggère que la grande majorité des Canadiens recevraient un éventuel vaccin contre la COVID-19, mais plus d’une personne sur 10 le refuserait.

Selon une étude menée du 26 mai au 8 juin, plus des trois quarts des répondants ont indiqué qu’il était «très probable» (57,5 %) ou «plutôt probable» (19 %) qu’ils se fassent vacciner contre la COVID-19. Par contre, un répondant sur sept a estimé qu’il était «plutôt improbable» (5,1 %) ou «très improbable» (9,0 %) qu’il reçoive un vaccin contre la COVID-19.

Si la moyenne nationale des répondants qui se feraient «très probablement» vacciner est de 57,5 %, ce taux atteint par ailleurs près de 68 % dans les provinces de l’Atlantique; il est de 54 % au Québec, 59 % en Ontario et environ 56 % dans l’Ouest.

Ces résultats sont publiés alors que les gouvernements du monde entier mettent les bouchées doubles pour développer un vaccin contre le coronavirus qui a infecté plus de 23 millions de personnes dans le monde, dont 126 000 au Canada.

Les répondants qui ne souhaitent pas être vaccinés invoquent surtout des préoccupations concernant la sécurité et les effets secondaires potentiels du vaccin. Ainsi, 35 % des répondants attendraient de voir si le vaccin est vraiment sécuritaire. D’autres, par contre, indiquent qu’ils ne font pas confiance à la vaccination en général.

Selon Statistique Canada, les Canadiens plus âgés et ceux qui ont un niveau de scolarité plus élevé sont plus susceptibles de vouloir se faire vacciner contre la COVID-19. La directrice de la santé publique du Canada reconnaît que les autorités ont besoin de plus d’informations sur ces personnes qui s’inquiètent ou s’opposent à la vaccination, afin de leur fournir toutes les informations sur la façon dont les vaccins sont approuvés par Santé Canada.

La docteure Theresa Tam assure que même si des efforts considérables sont déployés pour accélérer le développement d’un vaccin, le gouvernement fédéral ne prendra jamais de raccourcis lorsqu’il s’agira d’assurer l’innocuité d’un vaccin contre la COVID-19.

La docteure Tam se dit préoccupée par la désinformation diffusée en ligne sur les vaccins. Elle croit même que les «géants du web» devraient contrôler le contenu de leurs plates-formes pour y expurger les fausses nouvelles.

L’étude de Statistique Canada, fondée sur les résultats d’une collecte «par approche participative», repose sur les données du troisième volet de sa série d’enquêtes réalisées auprès d’environ 4000 résidents des 10 provinces canadiennes pour connaître leurs points de vue sur la pandémie de COVID-19.