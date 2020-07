Plus d’une centaine de nouveaux cas de coronavirus en Ontario mardi

TORONTO — L’Ontario a signalé mardi 111 nouveaux cas de COVID-19 et quatre nouveaux décès liés au virus.

Le nombre total de cas dans la province s’élève désormais à 38 910, dont 2768 morts et 34 567 cas considérés comme résolus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 27 des 34 bureaux de santé publique de la province avaient rapporté cinq cas ou moins, et que 16 n’en avaient aucun.

Elle a précisé que parmi les nouveaux cas signalés mardi, il y en avait 25 à Ottawa, 22 dans la région de Windsor-Essex et six à Toronto.

Quatre-vingt-seize personnes atteintes de la COVID sont présentement hospitalisées en Ontario, soit 14 de plus que la veille. On recense 31 personnes aux soins intensifs et 18 personnes sous respirateur.