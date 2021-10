Plus d’une douzaine d’écoles ont dû fermer au N.-B. à cause d’éclosions de COVID-19

FREDERICTON — Une autre forte augmentation des cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick a forcé plus d’une douzaine d’écoles à fermer, lundi, à la suite de bilans en fin de semaine indiquant que cette vague ne montrait aucun signe d’essoufflement.

Les responsables de la santé publique ont signalé lundi 75 nouveaux cas et deux autres décès, portant à 68 le bilan total des décès dans cette province depuis le début de la pandémie. On avait signalé dimanche 93 nouveaux cas et deux décès liés au virus, mais 140 samedi, sa plus forte augmentation de nouveaux cas en une seule journée. On signalait lundi 767 cas actifs, soit plus du triple de la Nouvelle-Écosse voisine.

L’opposition libérale a demandé lundi au gouvernement d’offrir des tests rapides dans les écoles. Le porte-parole libéral en matière d’éducation, Benoît Bourque, a soutenu que la province avait obtenu 1,15 million de tests rapides mais n’en avait utilisé qu’un peu plus de la moitié.

Le Nouveau-Brunswick signalait aussi lundi un nombre croissant d’hospitalisations, avec 49 cas liés à la COVID-19 et 21 malades aux soins intensifs.

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a d’autre part écrit lundi au premier ministre Blaine Higgs pour s’assurer que le passeport vaccinal développé par le gouvernement sera bel et bien bilingue. L’organisme craint que le gouvernement adopte une application développée par une province atlantique qui n’a pas d’exigence de bilinguisme.

Passeport vaccinal en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les autorités sanitaires ont signalé 86 nouveaux cas au cours du week-end, dont 77 % dans la «zone centrale», qui comprend Halifax. De nouveaux cas ont également été signalés dans les trois autres zones de santé publique.

Les 67 nouveaux cas dans la zone centrale sont liés à une propagation communautaire, principalement parmi les personnes non vaccinées âgées de 20 à 40 ans qui participent à des activités sociales, a indiqué le gouvernement.

Par ailleurs, sept écoles de la Nouvelle-Écosse ont été avisées en fin de semaine d’expositions à la COVID-19. Aucune école n’a été fermée, mais une douzaine ont imposé des limites aux visiteurs non essentiels, aux activités parascolaires et aux déplacements à l’intérieur des bâtiments.

La Nouvelle-Écosse a par ailleurs annoncé lundi qu’elle ajoutait les employés des services correctionnels provinciaux et des garderies à la liste de ceux qui doivent être complètement vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés avant le 30 novembre seront mis en congé sans solde.

Un système de preuve vaccinale entrait en vigueur lundi en Nouvelle-Écosse pour les services et activités «non essentiels», comme les restaurants, les gymnases, les cinémas, les salles de concert et les installations sportives.

Mardi, ce sera au tour de l’Île-du-Prince-Édouard de mettre en place son système de passeport vaccinal. Le Nouveau-Brunswick avait commencé à exiger une preuve de vaccination le mois dernier, et Terre-Neuve-et-Labrador s’apprête également à lancer son programme, qui utilisera une technologie QR similaire à celle du Québec.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait lundi 15 nouveaux cas de COVID-19, dont 13 dans la région centrale. Près de 90 % des cas actifs se trouvent dans cette région, où une enquête est en cours depuis le 20 septembre. Des grappes ont été détectées à Baie Verte, Twillingate, Bishop’s Falls et Botwood.

Parmi les 160 cas actifs de la province, 14 personnes étaient hospitalisées, dont sept aux soins intensifs.