Plusieurs arrestations et perquisitions liées à des incendies criminels à Montréal

MONTRÉAL — La police de Montréal a procédé à cinq arrestations et à des perquisitions en lien avec des coups de feu et des incendies criminels qui ont ciblé un même restaurant de l’ouest de la métropole en février et mars dernier.

Deux jeunes de 18 ans, Nathan Purenne et Haithem Ben Hassine, ont été arrêtés mercredi et font face à des chefs d’accusation en matière d’armes à feu, a indiqué jeudi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le corps policier a également mis la main au collet de trois autres suspects âgés de 18 et 19 ans, qui ont ensuite été libérés. Ceux-ci pourraient aussi faire face à des accusations.

Dans le cadre de huit perquisitions effectuées dans différents arrondissements de Montréal et à Laval, les policiers ont, entre autres, saisi deux armes de poing, une arme d’assaut, un chargeur à haute capacité, des munitions, une arme fantôme — fabriquée à l’aide d’une imprimante 3D — des stupéfiants et des cellulaires, a énuméré dans un communiqué le SPVM.

L’enquête portait sur des crimes visant un restaurant de l’arrondissement de Saint-Laurent, situé près de l’intersection des rues Deslauriers et Benjamin-Hudon.

La dernière fois que le commerce a été ciblé remonte au 19 mars, alors que la vitrine du restaurant a été criblée de balles vers 3 h 45, selon la police. L’événement n’avait fait aucun blessé.

Le SPVM affirme que l’enquête se poursuit notamment avec la collaboration du Service de police de Laval et de la Sûreté du Québec, puisque des crimes similaires visant des commerçants ont aussi été constatés à Laval et sur la Couronne Nord.