Plusieurs corps policiers participent à une opération contre la fraude «grand-parent»

MONTRÉAL — Une vaste opération policière a lieu mercredi matin afin de contrecarrer les activités d’une organisation criminelle spécialisée dans la fraude de type «grand-parent» dont les victimes se trouvent principalement aux États-Unis.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), 13 arrestations sont prévues à Montréal, Laval, Saint-Laurent, Kirkland et Chambly. L’opération est menée par l’unité responsable des enquêtes sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé, en collaboration avec l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé et le Service des enquêtes sur les crimes économiques.

L’opération mobilise plus de 50 policiers de la SQ, du Service de police de la Ville de Montréal, de la police de Laval et de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, a précisé le corps policier provincial dans un communiqué.

Le bureau de Baltimore du Federal Bureau of Investigation (FBI), aux États-Unis, est aussi impliqué dans l’enquête, tout comme plusieurs autres corps policiers et organismes de surveillance américains.

Dans le cas d’une arnaque de type «grand-parent», le fraudeur communique avec sa proie, souvent une personne âgée vulnérable, et prétexte une urgence.

Il se fait passer pour un membre de la famille, généralement un petit-enfant, un avocat ou un représentant des forces de l’ordre qui téléphone au nom d’un proche qui se trouverait dans une situation d’urgence pour laquelle un paiement, telle une caution, est nécessaire.

Ils misent beaucoup sur la culpabilité de leur victime pour parvenir à leurs fins.

Le phénomène est en «hausse marquée» au pays, selon la Gendarmerie royale du Canada et le Centre antifraude du Canada.