Plusieurs corps policiers saisissent 440 armes à feu et arrêtent 45 personnes au pays

MONTRÉAL — L’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes annonce mercredi que 45 personnes ont été arrêtées et 440 armes à feu saisies lors de perquisitions visant des fabricants d’armes imprimées en 3D dans huit provinces.

L’escouade a déclaré aux journalistes à Montréal que plus d’une vingtaine de corps policiers avaient été impliqués dans les perquisitions pancanadiennes menées mardi.

Les policiers ont effectué 64 perquisitions et saisi 440 armes à feu, dont des armes de poing, des armes d’épaule et des silencieux imprimés en 3D, ainsi que d’autres armes et imprimantes 3D — et même un pistolet mitrailleur.

Les perquisitions ont eu lieu au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Saskatchewan; elles ont mené à 45 arrestations.

Au Québec, 19 perquisitions ont eu lieu à Montréal, Berthierville, New Carlisle, Pont-Rouge, Repentigny, Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Gatineau, Saint-Calixte, Québec et Saint-Alexandre-d’Iberville, indique la Sûreté du Québec (SQ).

Interrogé mercredi sur les personnes arrêtées, le directeur des Enquêtes criminelles à la SQ, Benoit Dubé, a précisé qu’«au niveau des fabricants, à travers le Canada, ça partait de 16 ans jusqu’à 77 ans». Leur «profil» n’est pas uniforme: «ils venaient de divers milieux: certains avaient des liens avec le crime organisé (…) Beaucoup avaient des antécédents judiciaires».

Les autorités se disent de plus en plus préoccupées par ces armes artisanales, assemblées à la maison ou imprimées en 3D, sans numéro de série — donc impossibles à retracer.«En fonction des saisies faites (par l’escouade depuis janvier), 25 % des saisies sont des armes de poing imprimées 3D», a précisé l’inspecteur-chef Dubé.

«Le phénomène est interprovincial et ne s’arrête pas aux frontières; notre collaboration et notre désir d’assurer la sécurité de nos populations non plus, a-t-il indiqué mercredi. La Sûreté du Québec, avec ses partenaires, au Québec comme ailleurs au Canada, continuera de surveiller et d’agir contre la violence armée.»

L’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes a été créée en 2021 pour lutter contre la criminalité armée. Elle est composée de membres de la SQ, du Service de police de la Ville de Montréal, de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.