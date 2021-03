Plusieurs élus démocrates de New York au Congrès demandent à Cuomo de démissionner

ALBANY, N.Y. — Plusieurs représentants démocrates de l’État de New York au Congrès américain ont appelé vendredi le gouverneur Andrew Cuomo à démissionner, à la suite des allégations croissantes de harcèlement sexuel et d’attouchements — sans compter les doutes sur la transparence de son administration sur les décès de la COVID-19 chez les résidents des maisons de retraite.

Le gouverneur démocrate a nié les allégations et s’est dit désolé d’avoir mis quelqu’un mal à l’aise. Mais une majorité de législateurs de l’État de New York demande sa démission et plus de la moitié des élus démocrates de New York au Congrès se sont joints à ces appels.

«Considérant les accusations répétées contre le gouverneur et la manière dont il y a répondu, il n’est plus possible pour lui de continuer à gouverner à ce stade», a déclaré le représentant démocrate Jerry Nadler.

La délégation démocrate de l’État de New York a également souligné les vives critiques à l’encontre de M. Cuomo pour avoir caché le nombre de résidents de maisons de retraite qui sont morts de la COVID-19 pendant des mois.

«Après deux allégations d’agression sexuelle, quatre allégations de harcèlement, et l’enquête du procureur général qui conclut que l’administration du gouverneur (Cuomo) a caché les données des maisons de retraite à la législature et au public, nous sommes d’accord avec les plus de 55 membres de la législature de l’État de New York pour dire que le gouverneur doit démissionner», a écrit sur Twitter la représentante démocrate new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez.

Le bureau de M. Cuomo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le gouverneur a demandé ces derniers jours aux législateurs et aux partisans démocrates de s’abstenir de demander sa démission et de soutenir plutôt les enquêtes en cours.

L’Assemblée de l’État de New York, la chambre basse, a autorisé jeudi une enquête de mise en accusation de M. Cuomo alors que les élus enquêtaient sur l’existence de motifs de destitution.

– Par Marina Villeneuve, The Associated Press