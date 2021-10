Plusieurs fournisseurs d’Ottawa n’ont pas de politiques sur les droits de la personne

OTTAWA — Un rapport commandé par Ottawa sur les fournisseurs qui lui ont vendu des milliards de dollars de marchandises révèle que la grande majorité de ces entreprises ne disposait pas de politiques adéquates pour s’assurer du respect des droits de la personne et des droits du travail dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Le rapport recommande au gouvernement plusieurs façons de travailler avec les fournisseurs afin d’éviter d’être complices dans la traite des personnes, le travail forcé et le travail des enfants, en favorisant par exemple des fournisseurs qui ont une compréhension claire des problèmes et qui ont élaboré des politiques appropriées pour y remédier.

Le rapport a été achevé en mai par Rights Lab, un groupe multidisciplinaire bien informé sur la traite des personnes, établi à l’Université de Nottingham, en Angleterre. Grâce à la Loi sur l’accès à l’information, La Presse Canadienne a pu obtenir une copie publique – et une version classifiée, fortement caviardée –, ainsi qu’une note d’information interne qui résume la réponse envisagée par le gouvernement.

«Le Canada adopte une position de chef de file en exposant ses approvisionnements à cet examen minutieux – une première étape importante et nécessaire, indique d’entrée de jeu le rapport. Cela permet un apprentissage efficace et crée la visibilité et les bases nécessaires à l’amélioration.»

Ottawa reconnaît qu’à cause de la nature mondiale des chaînes d’approvisionnement, il existe un risque que les biens qu’il achète aient été produits par le travail forcé ou la traite des personnes.

Depuis le dépôt du rapport, le gouvernement a mis à jour son code de conduite pour l’approvisionnement afin d’intégrer les attentes en matière de droits de la personne et du travail pour les fournisseurs et leurs sous-traitants.

En janvier dernier, Ottawa a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les violations des droits de la personne au Xinjiang, en Chine, notamment une approche pour défendre les droits des Ouïghours et d’autres minorités ethniques.

De 2017 à 2020

Le rapport public de Rights Lab n’épingle pas d’entreprises ou de pays en particulier. L’organisme a examiné les codes d’identification généraux des marchandises — des textiles et des vêtements jusqu’aux appareils électroniques et d’éclairage — afin de déterminer ceux qui présentent le plus grand risque d’exposition à des violations des droits. Son examen a porté sur l’historique des contrats de Services publics et Approvisionnement Canada d’avril 2017 à septembre 2020.

Les auteurs se sont ensuite concentrés sur les trois plus grands fournisseurs en termes de valeur de dépense de chacun des 13 codes à haut risque, ainsi que sur les 20 plus grands fournisseurs de l’ensemble de données par valeur de contrat. Il y avait un certain chevauchement dans ces catégories.

Sur les 48 fournisseurs examinés, seuls cinq ont démontré une connaissance approfondie des risques pour les droits de la personne dans leurs chaînes d’approvisionnement et ont agi en conséquence, par le biais de politiques susceptibles d’être efficaces, indique le rapport.

De plus, 38 fournisseurs n’ont fait aucune référence aux risques pour les droits de la personne et du travail dans leurs chaînes d’approvisionnement sur leurs sites Web ou dans quelque document publié.

Deux fournisseurs ont mentionné de tels risques dans divers endroits accessibles au public, mais n’avaient aucune politique ou procédure concrète et publiée pour y faire face. Trois autres avaient élaboré des politiques ou des procédures jugées peu susceptibles de fonctionner dans la pratique.

Exclure des fournisseurs

Rights Lab recommande dans son rapport l’élaboration d’une politique d’approvisionnement du gouvernement précisant l’engagement du Canada à régler les enjeux de droits. Cette politique devrait être étendue à une «stratégie de diligence raisonnable», les fournisseurs étant conscients que le gouvernement accorde une grande priorité à la prévention de l’exploitation par le travail.

Les exigences de préqualification au stade de l’appel d’offres devraient obliger les fournisseurs à prendre des engagements envers cette politique et à fournir leurs propres politiques et procédures pour faire face aux risques, recommandent les auteurs du rapport.

«Les contrats doivent être attribués à des fournisseurs dotés de politiques appropriées et qui ont démontré une compréhension suffisante des risques de la chaîne d’approvisionnement liés aux violations des droits de la personne.»

Les fournisseurs devraient présenter plus d’informations, y compris le pays d’origine du produit et la répartition géographique de leur chaîne d’approvisionnement, ajoute le rapport. En outre, le gouvernement pourrait offrir une formation aux fournisseurs et les obliger à respecter le code de conduite révisé, ainsi que renforcer la capacité fédérale d’enquêter sur les chaînes d’approvisionnement à haut risque.

Le manque de transparence et d’engagement devrait entraîner l’inadmissibilité d’un fournisseur ou l’annulation des contrats déjà signés, recommande également le rapport.

Le ministère a amorcé le travail

La note d’information, préparée par Services publics et Approvisionnement Canada, indique que le programme d’acquisitions du ministère:

— prépare actuellement des documents pour communiquer les résultats de l’évaluation des risques aux fournisseurs;

— identifie les lacunes dans les données en vue de colliger et de suivre des informations supplémentaires auprès des fournisseurs;

— détermine les exigences d’une politique spécifique d’approvisionnement sur les marchés publics et d’une stratégie de diligence raisonnable.

Le ministère fédéral ne disposait pas d’une mise à jour immédiate de ces initiatives.

Parallèlement au rapport, le ministère a mené une consultation auprès d’intervenants sur les risques liés à l’approvisionnement. «La sensibilisation croissante, en particulier en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement mondiales complexes, reste un défi permanent», indique un rapport.

Les résultats suggèrent que la plupart des fournisseurs «n’ont pas cartographié leurs chaînes d’approvisionnement et ne sont pas conscients des risques liés au travail forcé et à la traite des êtres humains».

La consultation a également révélé la nécessité de donner aux fournisseurs un accès aux outils et aux ressources pour répondre aux attentes de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre du code de conduite.