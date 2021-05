Un homme armé fait huit morts sur le site d’une compagnie de transports

SAN JOSE, Calif. — Un assaillant a ouvert le feu mercredi sur le site d’une compagnie de transports publics en Californie, tuant huit personnes. Le suspect est également mort, ont indiqué les autorités.

Le porte-parole du bureau de la shérif du comté de Santa Clara, l’adjoint Russell Davis, a indiqué que le suspect était un employé de la Valley Transportation Authority (VTA), qui fournit des autobus, des trains légers et d’autres services de transport en commun dans le comté de Santa Clara, le plus grand de la région de la baie de San Francisco et qui abrite la Silicon Valley.

La shérif du comté de Santa Clara, Laurie Smith, a déclaré que les circonstances de la mort du suspect demeuraient «indéterminées».

La fusillade a eu lieu vers 6 h 30 dans une installation de trains légers à côté du département du shérif et en face d’une autoroute menant à l’aéroport. L’installation est un centre de contrôle des transports en commun qui stocke les trains et dispose d’une cour d’entretien.

M. Davis a dit ignorer le type d’arme utilisé ou si la fusillade avait eu lieu à l’intérieur ou à l’extérieur. Il a déclaré que les victimes comprennent des employés de la Valley Transportation Authority.

«Une horrible tragédie s’est produite aujourd’hui, et nos pensées vont à la famille VTA», a déclaré le président de la VTA, Glenn Hendricks, lors d’une conférence de presse.

Les trains VTA circulaient déjà le matin lorsque la fusillade a eu lieu. Le service de tramway devait être suspendu à midi et remplacé par des navettes, a indiqué M. Hendricks.

«C’est une journée horrible pour notre ville», a déclaré le maire de San Jose, Sam Licardo.

Le gouverneur Gavin Newsom a affirmé sur Twitter que son bureau était «en contact étroit avec les forces de l’ordre locales et surveillait de près cette situation».

Des agents spéciaux du FBI et du Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs sont intervenus sur les lieux du crime, ont indiqué des responsables.

En périphérie du site, Michael Hawkins a déclaré au «Mercury News» qu’il attendait sa mère, Rochelle Hawkins, qui l’avait appelé depuis le téléphone d’un collègue pour lui assurer qu’elle était en sécurité.

Lorsque la fusillade a commencé, «elle s’est étendue avec le reste de ses collègues» et a laissé tomber son téléphone portable, a déclaré Michael Hawkins au journal. Rochelle Hawkins n’a pas vu le tireur et elle ne savait pas à quel point elle avait été proche de l’assaillant, a indiqué son fils.

L’attaque était la deuxième fusillade dans le comté en moins de deux ans. Un homme armé a tué trois personnes avant de s’enlever la vie lors d’un festival de l’ail à Gilroy en juillet 2019.