Plusieurs morts lors d’une tuerie dans un Walmart en Virginie, aux États-Unis

CHESAPEAKE, Va. — Plusieurs personnes sont mortes et d’autres sont blessées après des tirs dans Walmart en Virginie, aux États-Unis, mardi soir, selon la police.

Les policiers ont été informés que des coups de feu avaient été tirés au Walmart sur Sam’s Circle vers 22h15. Dès leur arrivée, ils ont trouvé des preuves de coups de feu, a déclaré le porte-parole de la police de Chesapeake, Leo Kosinski, lors d’un point de presse.

En 35 à 40 minutes, les agents ont trouvé plusieurs morts et blessés dans le magasin et ont réuni des équipes de secours et tactiques pour entrer et fournir des mesures de sauvetage, a-t-il ajouté.

La police estime qu’il y avait un tireur et qu’il est mort, a-t-il dit. Ils pensent que les tirs ont cessé lorsque la police est arrivée, a ajouté M. Kosinski. Il n’a pas fait état d’un certain nombre de morts, mais a déclaré que c’était «moins de 10, en ce moment».

La police de Chesapeake a annoncé sur Twitter qu’un site de regroupement familial avait été mis en place au Chesapeake Conference Center. Ce site est uniquement destiné aux membres de la famille immédiate ou aux contacts d’urgence de ceux qui auraient pu se trouver dans le bâtiment.

Chesapeake est à environ 11 kilomètres au sud de Norfolk.