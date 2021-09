Plusieurs pavillons de l’Université McGill évacués en raison d’un colis suspect

MONTRÉAL — Plusieurs pavillons de l’Université McGill, au centre-ville de Montréal, ont été évacués mardi matin en raison de la présence d’un colis suspect.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme avoir reçu vers 7h30 l’appel pour un colis suspect. C’est un employé de l’université qui aurait appelé le 911 pour signaler la présence de l’objet.

Les policiers l’ont localisé, ont établi un périmètre de sécurité et ont ordonné l’évacuation préventive d’un pavillon situé à proximité, a indiqué Véronique Comtois, une porte-parole du SPVM.

Le colis ressemble à une «boîte métallique», a-t-elle précisé lors d’une conversation téléphonique avec La Presse Canadienne.

Il se trouve à l’extérieur devant le pavillon principal, soit celui situé au bout de l’allée qui s’emprunte après avoir franchi les célèbres arches qui bordent la rue Sherbrooke au coin de l’avenue McGill College.

«Dans tous les cas, il se trouve sur un campus universitaire donc c’est sûr que dans le contexte on ne prend aucune chance et on fait venir nos experts», a dit l’agente Comtois.

Le groupe tactique d’intervention a été dépêché sur les lieux pour analyser le colis.

«Jusqu’à maintenant, on n’a pas d’information qui laisse croire que c’est un colis menaçant», a-t-elle mentionné.

Les policiers tentent de recueillir des informations afin notamment de savoir si l’université a reçu des menaces.

L’institution a publié sur Twitter peu avant 8 h 30 un message indiquant que les pavillons Dawson Hall and McCall MacBain sont en train d’être évacués «en raison d’un incident».

«La police enquête», ajoutait le message accompagné de «#McGillAlert».

Une heure plus tard, l’université a annoncé qu’elle annulait les cours du matin dans les pavillons Leacock, Dawson Hall et McCall MacBain Arts en raison de l’incident. Elle a une fois de plus demandé aux étudiants et au personnel d’éviter le secteur.

Bien que les policiers suggèrent d’éviter le secteur, ils affirment que le périmètre n’entraîne aucune conséquence sur la circulation puisqu’il est établi sur le terrain de l’université.

L’Université McGill n’avait pas répondu à une demande d’entrevue de La Presse Canadienne au moment de publier.