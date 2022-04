Plusieurs pays quittent la réunion du G20 lors de l’intervention de la Russie

OTTAWA — Le Canada et un certain nombre de ses alliés démocratiques ont quitté mercredi la plénière du G20 lorsque la Russie a cherché à intervenir, a indiqué la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

La secrétaire au Trésor des États-Unis Janet Yellen et le ministre ukrainien des Finances Serhiy Marchenko se sont retirés de la réunion du G20 au moment où la personne représentant la Russie commençait à parler.

Plusieurs ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales ont également quitté la salle, a indiqué à l’Associated Press une source bien au fait des réunions, qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat, car l’événement n’était pas public. Certains ministres et gouverneurs de banques centrales qui ont assisté à la réunion ont éteint leurs caméras lorsque la personne représentant la Russie a pris la parole, a indiqué la source.

«Les réunions de cette semaine à Washington ont pour but de soutenir l’économie mondiale – et l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie constitue une grave menace pour l’économie mondiale. La Russie ne devrait pas participer ou être incluse dans ces réunions», a affirmé Mme Freeland sur Twitter.

«Les démocraties du monde ne resteront pas les bras croisés face à l’agression et des crimes de guerre russes», a-t-elle ajouté.

Les effets brutaux de la guerre de la Russie contre l’Ukraine ont occupé le devant de la scène lors des réunions printanières du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, au cours desquelles les chefs des finances se réunissent pour s’attaquer aux problèmes les plus urgents du monde.

Le président Joe Biden a déclaré que la Russie ne devrait pas rester membre du G20, un organe international des plus grandes économies du monde qui promeut la coopération économique entre les pays.

– Avec des informations de l’Associated Press