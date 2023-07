Plusieurs plages de la Nouvelle-Angleterre sont fermées par la pollution

De nombreux amateurs de soleil qui souhaitent se baigner dans l’eau fraîche pour échapper à la chaleur de l’été sont contrariés par les niveaux élevés de bactéries dans l’eau des plages populaires de la Nouvelle-Angleterre.

Le département de la santé publique du Massachusetts a indiqué que 78 plages publiques étaient fermées mercredi, principalement en raison d’un taux élevé de bactéries. Près d’une douzaine de plages et de plans d’eau du New Hampshire ont également fait l’objet d’une sorte d’avis. Dans le Maine, huit plages ont été fermées pour cause de contamination. La baignade était interdite dans dix parcs d’État du Vermont.

La plupart des fermetures étaient dues à des niveaux élevés d’E. coli associés à des déchets. D’autres l’ont été en raison de la prolifération d’algues, dont certaines peuvent être toxiques.

Certains des taux élevés de bactéries dans les lacs et les étangs peuvent être liés aux fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des contaminations, notamment par le ruissellement agricole. Cela contribue également aux problèmes des eaux côtières.

Nager dans des eaux contaminées peut entraîner des problèmes cutanés, gastro-intestinaux et respiratoires.

Les groupes de défense de l’environnement ont demandé aux autorités du Massachusetts de prendre des mesures pour mettre fin aux débordements des égouts et aux ruissellements polluants.

L’année dernière, 274 plages du Massachusetts étaient potentiellement dangereuses pour la baignade au moins un jour de test, selon le dernier rapport du Environment Massachusetts Research & Policy Center sur les tests bactériologiques.