Plusieurs rivières menacent de déborder au Québec, une évacuation en cours

Le jour de Noël est très peu joyeux pour les résidents de certaines régions du Québec. De nombreux cours d’eau menacent de déborder et des évacuations préventives ont été ordonnées peu avant midi à l’île Enchanteresse, dans la région de Québec.

«C’est de dernière minute. On n’a pas de détails pour le moment sur le nombre de personnes qui sont visées par l’évacuation», a affirmé Steve Boivin, conseiller émérite à la Sécurité civile, en entrevue avec La Presse Canadienne.

L’île à vocation résidentielle est située sur la rivière Montmorency, à une dizaine de kilomètres de la célèbre chute. Elle est très souvent touchée par des inondations printanières. L’île fait partie de la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord-est de la ville de Québec, qui compte 8 059 habitants au total.

«Les bassins versants de plusieurs régions du Québec surtout situées au nord du fleuve Saint-Laurent réagissent aux pluies et à la fonte des dernières heures, plus particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale», a expliqué M. Boivin.

Dans la région de Québec, plusieurs cours d’eau ont été gonflés par les pluies. Des précipitations sont encore prévues au cours des prochaines heures.

M. Boivin a mentionné que «des petits bassins et des moyens bassins vont continuer à augmenter au cours des prochaines heures, associé à la fonte et les températures élevées».

La sécurité civile est sur un pied d’alerte depuis deux jours, alors que les météorologues annonçaient de fortes pluies et des températures plus douces.

«Avec les pluies qui tombent et la fonte qui s’accélère, on suit la situation de près et on s’attend à d’autres débordements, des mouvements de glace», a prévenu M. Boivin.

Les principales rivières qui sont surveillance et qui menacent de déborder sont nombreuses. Dans la région Laurentides/Lanaudière, on compte notamment la rivière L’Assomption, la rivière Ouareau, la rivière de l’Achigan, la rivière Noire et la rivière Bayonne. Dans la région de la Capitale-Nationale, il y a la rivière Montmorency, la rivière Saint-Charles, la rivière Lorette, la rivière Jaune, la rivière des Hurons, la rivière Nelson et la rivière Beauport.

La sécurité civile demande aux personnes qui résident près d’une rivière de suivre la météo, les informations communiquées par les autorités municipales et d’évacuer si un ordre est donné.