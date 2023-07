Plusieurs secteurs fortement affectés par des pluies torrentielles vendredi

MONTRÉAL — Les orages dispersés au Québec vendredi après-midi ont entraîné de fortes accumulations de pluie en peu de temps.

«Un système dépressionnaire a apporté de fortes averses et des orages aujourd’hui sur le sud du Québec. Des vents forts et de la pluie torrentielle ont été rapportés (…) La pluie torrentielle a causé des refoulements d’égouts et des accumulations importantes d’eau dans les rues qui ont engendré quelques fermetures de route», selon le sommaire météorologique pour le Québec publié en fin de journée par Environnement Canada.

Le sommaire indique qu’il serait tombé 63 millimètres de pluie en une heure à Joliette, qui a reçu entre 100 et 120 millimètres de précipitations au total.

Le centre commercial les Galeries Joliette a d’ailleurs été contraint de fermer ses portes en raison des refoulements d’égout, survenu aussi bien en ses murs que dans son stationnement.

Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, les nuages ont laissé filtrer 70 millimètres en une heure, et 100 millimètres sont tombés dans certains secteurs. Là aussi, le réseau d’égout a été surchargé.

Les villes de Montréal et de Laval ont pour leur part reçu entre 40 et 60 millimètres d’eau.

Selon le météorologue Gilles Brien, la moyenne de pluie reçue tout au cours du mois de juillet pour Montréal et Joliette est normalement de 90 millimètres.

C’est à Sainte-Clotilde, en Montérégie, que les vents ont été les plus violents, avec une puissance enregistrée de 94 km/h.

En milieu de soirée, vendredi, Environnement Canada a diffusé un bulletin météorologique spécial pour l’ouest et le centre de la province à propos de nouveaux risques d’orages en soirée et durant la nuit.

«Un total de 30 à 50 millimètres de pluie sont attendus sur le sud du Québec jusqu’à demain», indique-t-on et certains secteurs pourraient recevoir davantage de précipitations.