Poilievre aborde les feux de forêt après avoir été accusé d’un silence sur l’enjeu

OTTAWA — Le chef conservateur Pierre Poilievre a abordé l’enjeu des incendies de forêt de lui-même, jeudi matin, après que son choix de ne pas prendre la parole sur cette question d’actualité eut été remarqué par plusieurs la veille.

En ouverture d’une mêlée de presse au foyer de la Chambre des Communes, il a déclaré que l’opposition officielle réclamait un «plan d’action national» pour renforcer la capacité du Canada face aux incendies de forêt.

«Nous avons besoin de davantage de ressources pour le faire, davantage d’avions et de pompiers. Les syndicats des pilotes avaient déjà averti les gouvernements de tous niveaux de la nécessité d’avoir davantage de pilotes», a dit M. Poilievre.

Il a, comme il l’avait fait lundi, soutenu que les conservateurs étaient de tout cœur avec les Canadiens touchés par la saison exceptionnelle d’incendies.

Il n’est toutefois pas revenu sur cette question mercredi en prenant la parole publiquement à plusieurs occasions.

En après-midi, au cours de la période des questions, le premier ministre Justin Trudeau a accusé M. Poilievre de refuser de constater que de nombreux incendies de forêt font rage un peu partout au pays. Il a, du même souffle, affirmé que les conservateurs se positionnent en porte-à-faux de la lutte aux changements climatiques.

M. Trudeau a formulé ces commentaires alors que M. Poilievre utilisait tout son temps de parole pour taper sur le clou des politiques instaurées par les libéraux qu’il juge inflationnistes.

Depuis l’attaque en règle du premier ministre envers le chef de l’opposition officielle, des observateurs de la scène fédérale ont aussi relevé que M. Poilievre n’avait pas abordé les incendies de forêt.

En plus de ses prises de parole à la période des questions, M. Poilievre a aussi prononcé mercredi un discours devant son caucus réuni pour sa rencontre hebdomadaire. L’équipe du chef de parti avait invité les médias à écouter ce discours au cours duquel ce dernier n’a pas, non plus, fait mention des incendies de forêt.

Il a insisté sur le blâme qu’il accorde au gouvernement Trudeau pour la hausse du coût de la vie et sur sa croisade pour tenter de bloquer l’adoption du projet de loi C-47 de mise en œuvre du budget fédéral de 2023. Sur ce dernier point, M. Poilievre a tenu un discours-fleuve de plusieurs heures, mercredi soir.