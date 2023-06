Poilievre menace de faire de l’obstruction pour l’adoption du budget

OTTAWA — Le chef conservateur Pierre Poilievre menace d’utiliser des démarches procédurales pour retarder l’adoption du budget fédéral à la Chambre des communes si les libéraux ne répondent pas à ses exigences.

Lors d’une conférence de presse lundi matin, M. Poilievre a énoncé deux conditions pour éviter une obstruction potentielle de son parti.

Il demande au gouvernement fédéral de présenter un plan pour équilibrer son budget «afin de faire baisser l’inflation et les taux d’intérêt».

Il exige également que les libéraux annulent toute augmentation future du prix sur le carbone.

«Nous allons faire n’importe quoi pour empêcher l’adoption de ce budget à moins que ces conditions soient atteintes», a-t-il soutenu.

«On a 900 amendements, on a d’autres moyens de procédures parlementaires pour empêcher l’adoption de ce budget.»

La menace de Pierre Poilievre est énoncée alors que les députés se préparent pour leurs vacances d’été, les Communes devant lever les travaux le 23 juin.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget 2023 en mars après avoir promis de limiter les plans de dépenses, étant donné que l’inflation est toujours élevée.

Cependant, les projections budgétaires ne montrent aucune fin en vue pour les déficits fédéraux malgré la mise à jour budgétaire de l’automne prévoyant un budget équilibré en 2027-2028.

À la suite de la publication des budgets fédéral et provinciaux, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que même si les dépenses gouvernementales n’aidaient pas à faire ralentir l’inflation, elles ne la pousseraient pas non plus à d’autres sommets.