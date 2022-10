Poilievre pressé d’accorder un rôle à Leslyn Lewis de la base conservatrice sociale

OTTAWA — La députée conservatrice de l’Ontario Leslyn Lewis se dit convaincue que Pierre Poilievre veillera à ce que toutes les voix du caucus du parti soient entendues alors que certains appellent à ce qu’il nomme Mme Lewis à un poste de porte-parole.

Mme Lewis s’est présentée à la récente course à la direction des conservateurs et a terminé loin derrière au troisième rang avec une victoire retentissante de M. Poilievre au premier tour de scrutin.

Elle est issue de l’aile conservatrice sociale du parti. Elle s’affiche «pro-vie» et a attaqué M. Poilievre pendant la course pour ne pas avoir parlé de l’avortement.

M. Poilievre fait maintenant face à des appels de certaines organisations anti-avortement pour nommer Mme Lewis comme porte-parole dans son cabinet d’opposition en signe de respect envers la base conservatrice sociale du parti.

Des députés conservateurs s’attendent à ce qu’il y ait annonce de nominations après la fin de semaine de l’Action de grâce.

Mme Lewis dit qu’elle a parlé à M. Poilievre depuis la fin de la course le mois dernier, et qu’«il a peu parlé et beaucoup écouté».