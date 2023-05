Poilievre promet qu’il ramènerait un passeport contenant des références historiques

OTTAWA — Le chef conservateur Pierre Poilievre ramènerait un passeport canadien qui met de l’avant l’histoire, y compris les références à la bataille de la crête de Vimy, la ville de Québec et l’athlète Terry Fox, s’il devient premier ministre.

C’est ce qu’il a promis jeudi en pleine période des questions à la Chambre des communes.

«L’idéologie “woke”, égoïste et libérale de ce premier ministre veut éliminer notre histoire en effaçant Terry Fox, qui s’est battu contre le cancer, en effaçant la ville de Québec, en effaçant les soldats de Vimy pour les remplacer par un cahier à colorier qui comprend une photo du premier ministre nageant (au) lac Harrington», s’est-il d’abord indigné.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, lui a alors répondu que bien qu’il convienne de l’importance de commémorer l’histoire canadienne, il n’y a pas que dans les pages du passeport que cela peut se faire.

«Nous continuerons de saisir les occasions de commémorer les héros de notre pays, qu’il s’agisse de statues sur la Colline du Parlement, de héros comme Viola Desmond sur le billet de 10 $ ou de chercher d’autres occasions de commémorer notre histoire», a-t-il dit.

La nouvelle mouture du passeport fait des vagues depuis qu’elle a été annoncée mercredi. Les nouveaux dessins sont plus colorés et génériques, remplaçant des représentations d’éminents Canadiens par des personnages sans visage travaillant et jouant dans des paysages de la nature canadienne.

Mercredi, la Légion royale canadienne, qui est notamment composée de membres actifs ou anciens des Forces armées canadiennes, a déploré que le nouveau passeport soit dépouillé de certains symboles historiques dont le Monument commémoratif du Canada à Vimy.

La bataille s’était poursuivie aux Communes où le chef conservateur avait lancé une salve de reproches aux libéraux. Le premier ministre Justin Trudeau lui avait répliqué que son gouvernement a toujours soutenu les anciens combattants et qu’il n’avait pas de leçons à recevoir des conservateurs puisque l’ex-gouvernement de Stephen Harper a «coupé les fonds pour les vétérans».