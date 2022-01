Points de presse de la santé publique: une demi-victoire, selon Anglade

QUÉBEC — Le nouveau directeur de la santé publique, Luc Boileau, a fait savoir mardi qu’il tiendra occasionnellement des points de presse distincts de ceux du gouvernement: l’opposition officielle y voit une demi-victoire.

L’indépendance de la santé publique par rapport au pouvoir politique ne sera donc pas encore pleinement assurée, a déploré la cheffe libérale Dominique Anglade.

Depuis pratiquement le début de la pandémie, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale réclament de séparer les activités de presse du premier ministre François Legault de celles du directeur de la santé publique – afin que le titulaire de ce poste puisse s’exprimer librement, à l’instar de ce qui se produit sur la scène fédérale.

Or M. Boileau a fait savoir mardi, au côté de M. Legault, qu’il tiendra sous peu des points de presse distincts. Cependant il a été possible d’apprendre par la suite que ce serait sporadique et que parfois il apparaîtrait de nouveau pour épauler les membres du gouvernement.

Dominique Anglade s’est d’abord réjouie de cette annonce, mais quand les détails lui ont été révélés, elle a exprimé des doutes.

Cette annonce était en «demi-teintes», a-t-elle dit en conférence de presse à l’issue de la première journée de réunion de son groupe parlementaire.

«L’objectif, ce n’est pas de dire: « de temps en temps, il va y en avoir, mais on va continuer à fonctionner de la même manière », a imagé la cheffe libérale. L’objectif, c’est qu’il y ait une véritable indépendance entre la santé publique et le politique, qu’il n’y ait plus de points de presse ensemble.»

En conférence de presse, M. Boileau a par ailleurs affirmé qu’il se sent «très indépendant».

À de nombreuses reprises depuis le début de la crise de la COVID-19, les partis d’opposition, que ce soit le Parti libéral, Québec solidaire ou le Parti québécois, ont soulevé des doutes sur la véritable indépendance du directeur précédent de la santé publique, Horacio Arruda.

Ils redoutaient qu’il subisse des pressions politiques et qu’il ne puisse s’exprimer librement.