Policiers aux trousses d’un tireur actif en Nouvelle-Écosse: plusieurs victimes

MONTRÉAL — Les policiers sont aux trousses d’un tireur actif en Nouvelle-Écosse, qui a fait plusieurs victimes selon les autorités..

Dans un gazouillis publié un peu avant 8 h 00 dimanche matin, la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) demande aux citoyens de Portapique se mettre à l’abri, loin des regards à l’intérieur de leur résidence et de verrouiller les portes.

Selon la GRC, le suspect est Gabriel Wortman, un homme âgé de 51 ans. Il s’agit d’un homme blanc, chauve, aux yeux verts, qui mesure environ six pieds et deux pouces .

Cet homme est «armé et dangereux» et toute personne qui croit l’apercevoir ne doit pas l’approcher et communiquer immédiatement avec le 911.