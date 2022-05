Policiers et manifestants présents près du congrès national de la CAQ à Drummondville

DRUMMONDVILLE, Qc — Le congrès national de la Coalition avenir Québec (CAQ) se déroule sous une forte présence policière en fin de semaine à Drummondville.

Une journaliste de La Presse Canadienne sur place a constaté très tôt samedi matin qu’il y avait des clôtures partout et des contrôles de sécurité très stricts pour accéder à l’événement, comme ce qu’on voit à l’aéroport. Il y avait aussi des policiers à cheval.

À la Sûreté du Québec (SQ) qui assure la sécurité du public et celle du premier ministre, un porte-parole reconnaît que le service de police se prépare à l’arrivée de nombreux manifestants à Drummondville. Comme toujours, l’objectif est de maintenir l’ordre et la sécurité du public, que ce soit autour du congrès de la CAQ ou dans les parcs et d’autres endroits publics où les manifestants pourraient se rassembler.

Des militants du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) comptent notamment y attirer l’attention sur la crise du logement en faisant beaucoup de bruit devant le Centrexpo Cogeco de Drummondville, où les membres de la CAQ sont réunis en congrès.

Selon le FRAPU, la situation du logement se détériore rapidement au Québec.

Plusieurs dizaines de locataires de Montréal, Sherbrooke, Longueuil, Berthierville et Joliette doivent se joindre au FRAPRU pour faire part de leurs préoccupations au gouvernement caquiste à l’approche de la journée des déménagements au Québec, le 1er juillet, qui s’annonce particulièrement difficile cette année, selon le FRAPRU. L’organisme sans but lucratif réclame des investissements supplémentaires dans le programme AccèsLogis, dédié à la construction de logements sociaux et communautaires.

Des manifestations sur d’autres sujets, comme l’opposition aux mesures sanitaires qui avaient été mises en place dans la foulée de la pandémie de COVID-19, circulent aussi sur les réseaux sociaux, mais rien d’officiel n’a été annoncé.